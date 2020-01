Odair Hellmann, treinador do Fluminense, indica que equipe terá apenas um meia

No entanto, apesar da volta de Ganso, que cumpriu suspensão herdada de 2019, o técnico Odair Hellmann, na coletiva após o duelo em Saquarema, indicou que o camisa 10 dificilmente jogará junto com Nenê.



​"Todo mundo pode jogar junto. No futebol, teoria é uma coisa e prática é outra. Hoje, a prática é os dois não jogarem juntos. A princípio, a gente deve continuar com a ideia de um meia só dentro da nossa ideia de jogo, mas isso não impede os dois de, em algum momento, estarem dentro de campo juntos após alguma substituição. A ideia é ter um meia só, para que possamos ter jogadores de outras características no jogo", afirmou.



A tendência é que Nenê seja mantido na equipe titular e Ganso fique no banco de reservas. Além do gol marcado, o camisa 77 foi quem mais levou o Fluminense ao ataque no último domingo. Ademais, em uma comparação com o companheiro, Nenê mostra mais mobilidade para circular pelos lados do campo e finaliza mais, de acordo com as estatísticas. Ganso, por sua vez, por característica, prefere deixar o companheiro na cara do gol.



Além do camisa 10, Odair Hellmann terá quatro jogadores que foram contratados para a atual temporada à disposição. Não regularizados a tempo da rodada inicial da Taça GB, o lateral-esquerdo Egídio, o volante Henrique, o meia Yago Felipe e o atacante uruguaio Michel Araújo certamente estarão à disposição para o duelo com a Lusa.



O Fluminense volta a treinar nesta segunda-feira, na parte da manhã, com a delegação completa visando a próxima rodada do Cariocão, na quinta-feira, diante da Portuguesa da Ilha, no Maraca. Odair Hellmann terá mais atividades para poder se decidir entre Nenê ou Ganso ou, até mesmo, um esquema que possa encaixar os dois juntos, embora já tenha deixado claro que, por ora, isso seja apenas uma alternativa ao sistema principal.