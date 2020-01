Fred não chega a acordo com Cruzeiro, mas desfecho caminha para uma rescisão

Rio - Liberado dos treinos para resolver sua situação no Cruzeiro, o atacante Fred teve uma reunião decisiva nesta segunda-feira. Segundo informações do 'Globoesporte.com', o encontro foi tratado como positivo e conversas encaminham para rescisão contratual. A expectativa é que haja uma definição até a próxima quarta.

Dono de um dos maiores salários, o camisa 9 não aceitou uma redução salarial para permanecer na Raposa.

Além disso, o Cruzeiro deve ao jogador uma alta quantia referente à salários atrasados, direitos de imagem e luvas quando foi contratado. Caso a situação não se resolva, Fred pode encaminhar à Justiça para que o artilheiro receba o que é seu por direito.

Durante a apresentação do Campeonato Carioca, na última quinta-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou o interesse, mas despistou sobre o quão avançada está a negociação.



"Como sempre falei, temos vontade de trazê-lo de volta, mas dentro das condições do Fluminense. Todo mundo sabe disso, ele sabe disso. Mas enquanto ele não se resolver com o Cruzeiro, não abrimos conversa", afirmou.

Fred defendeu o Fluminense de 2009 até 2016, marcando 172 gols em 288 jogos. Pelo Tricolor, o atacante conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro (2010 e 2012) e um Carioca (2012). Vale lembrar que Mário Bittencourt já trabalho com o atacante como vice de futebol em 2015.