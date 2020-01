Aos 33 anos, Egídio afirma que está em boa forma: 'Idade não faz mais tanta diferença'

Reforço do Tricolor para a temporada, o lateral Egídio foi apresentado na última terça-feira nas Laranjeiras. Aos 33 anos, o jogador ex-Cruzeiro falou sobre a forma física atual e também citou suas qualidades ofensivas e defensivas.



"Os números não mentem. Tenho 33 anos e, no Cruzeiro, a média era de 31 anos. Eu, com dez anos a mais que o Orejuela, estava próximo dele. Cuido do meu corpo para ter gás. Hoje em dia não tem mais essa de idade. Pega o Nenê (de 38) o que ele corre. Idade não faz mais tanta diferença no futebol", disse Egídio, que emendou:



"Em 2018 quando eu voltei para o Cruzeiro, muitos falavam e eu provei dentro de campo. Fiz nove assistências sempre com bola rolando. Na minha carreira tenho títulos e assistências. Vou marcar primeiro para depois atacar. Essa vai ser a minha linha de pensamento", encerrou o lateral.