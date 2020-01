Ganso vai passar por trabalho físico específico para atingir 'reequilíbrio muscular'

Rio - Contratado na última temporada pelo Fluminense, o meia Paulo Henrique Ganso terá uma preparação diferente para 2020. De acordo com o clube carioca, o jogador 'precisa de um reequilíbrio muscular', e fará um trabalho físico intensivo para ter um ano constante. Com isso, o atleta demorará um pouco mais que o restante dos jogadores para estrear na temporada.



Pelo Tricolor, Ganso já soma 47 jogos, com cinco gols marcados. Revelado pelo Santos, onde teve o melhor momento da carreira, o meia de 30 anos já passou por São Paulo, Sevilla e Amiens, da França. O jogador também soma passagens pela seleção brasileira de base e profissional. O Fluminense joga nesta quinta-feira, pela 2ª rodada do Cariocão, contra a Portuguesa.