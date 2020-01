Fluminense empresta volante para time europeu até o final da temporada

Rio - Famosa por lançar grandes jovens ao futebol nacional, a base do Fluminense, perderá mais um talento, pelo menos por enquanto. De acordo com o 'NetFlu', o clube carioca emprestou o volante John até o final do ano para o Riga, da Letônia. O clube europeu tem opção de compra pelo jogador de R$ 1,15 milhão ao fim do vínculo.



Ainda conforme o portal, o jogador foi observado por vários clubes europeus em 2018, no período em que esteve no Samorin. O Tricolor não receberá nenhum valor pelo empréstimo de John, mas ainda ficará com percentual do atleta caso o Riga opte por compra-lo ao fim da cessão. Adauto Nazaro, representante do atleta explicou a transação.



"Não houve compensação ao Fluminense. Foi um negócio simples, mas bom para o Fluminense. O John vinha sendo observado há mais de um ano pelo clube da Letônia, o pessoal gostou muito dele, tanto que já chegou lá e virou titular, vai jogar a primeira liga da Letônia. O Fluminense renovou o contrato do John por mais um ano e emprestou para o Riga, fixando o passe", disse o empresário, que emendou:



"Se o Riga quiser depois desse período, terá de pagar ao Fluminense. Mesmo assim o Tricolor ficou com um percentual do jogador, em torno de 40. O Fluminense tem direitos econômicos numa futura transferência, além do que o clube tem a receber caso o Riga adquira o atleta em definitivo. O Fluminense está colocando o atleta no mercado europeu e estamos apostando no jogador", encerrou.