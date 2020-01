Rio - O técnico do Fluminense, Odair Hellmann, pediu a redução de preços dos ingressos para as partidas, a fim de que o público nos estádios aumente neste Campeonato Carioca. Para a partida desta quinta-feira, quando o Tricolor venceu a Portuguesa da Ilha por 2 a 0 no Maracanã, os valores sem desconto de sócios-torcedor foram de R$ 40 (R$ 20 meia), nos setores Sul e Leste Inferior, e de R$ 155 (R$ 110 meia), no Maracanã Mais. O público presente foi de 10.142.



"Final do mês, né? Tem que pagar as contas. Torcedor que veio nos ajudou, essa simbiose vai acontecendo gradativamente, conforme a evolução da equipe. Se puder colocar o preço do ingresso mais barato, também ajuda. Hoje ainda teve chuva", disse o treinador após a partida.



Para o jogo de domingo, às 16 horas, contra o Bangu, em Moça Bonita, o ingresso custa R$ 40 (R$ 20 meia).