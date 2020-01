O técnico Odair Hellmann vai ganhando opções para escalar o Fluminense. Contra o Bangu, hoje, às 16h, em Moça Bonita, já poderá contar com Muriel, Egídio, Henrique, Digão e Yago. Aos poucos, o treinador tem testado as opções do elenco para a temporada, com alguns nomes ganhando pontos importantes e outros deixando a desejar.

"Tem dez ou 11 jogadores que vão encorpar o time, mas conseguimos oportunizar outros", disse o treinador.

Foi graças aos 15 desfalques na rodada passada, na vitória sobre a Portuguesa, que o torcedor pôde ver mais uma joia de Xerém brilhar: Miguel. O garoto de 16 anos, que inicialmente ficará na equipe sub-23, ganhou pontos importantes nas duas partidas do ano e deve ter sua primeira chance como titular hoje.

Assim como o jovem, Nenê tem agradado e sai na frente na disputa com Ganso, que segue fazendo trabalho especial de preparação física. Entretanto, o camisa 77 será poupado, assim como Gilberto e Hudson, outra grata surpresa neste início de ano. Será a vez de Igor Julião e Yago aproveitarem a chance.

Na zaga, as ausências de Nino e Digão permitiram a Matheus Ferraz voltar a jogar depois de sete meses após cirurgia no joelho esquerdo. Foram dois jogos e agora será poupado. Já o goleiro Marcos Felipe, mesmo passando segurança à torcida, dará lugar ao titular. Recuperado de lesão na mão direita, Muriel fará sua estreia sabendo que tem um sombra por perto.

Em contrapartida, nem todos aproveitaram as chances. O maior problema foi o ataque. Com as lesões de Evanilson e Marcos Paulo, além de Caio Paulista — os três seguem sem previsão de retorno —, Felippe Cardoso e Pablo Dyego não foram bem; enquanto, Lucas Barcelos e Matheus Alessandro tiveram bons momentos, mas não empolgaram. Assim como Orinho e Dodi, que devem dar lugar aos estreantes Egídio e Henrique.

"Agora temos mais nomes liberados, isso fortalece e dá oportunidade para que outros possam descansar e retomar o treinamento. Preciso avaliar todas as questões para o jogo, pois não podemos perder mais jogadores", avaliou Odair Hellmann.