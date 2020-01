Egídio comenta jeito brincalhão e projeta ano pelo Fluminense: 'Quero ganhar títulos aqui'

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada 2020, o lateral Egídio é conhecido pelo jeito descontraído e brincalhão no elenco. Em entrevista ao 'Globoesporte.com', o jogador de 33 anos projetou o ano no clube carioca e falou sobre a brincadeira no anúncio oficial, quando Egídio mandou recado para Justin Bieber ao som de 'Piscininha, amor'.



"Bolaram essa brincadeira na minha chegada, fizemos o vídeo e deu uma boa repercussão, né? Mas o que o Egídio faz melhor mesmo é dentro de campo. Só que brincadeira sempre tem que ter, né? Os jogadores ficaram me zoando, ficam falando ”Coé, Justin” pra mim. A rapaziada aqui é muito boa, sabe que eu sou da gastação. Mas depois eles têm que aguentar a zoação. Eu não ligo, fui criado no Rio, estou acostumado", disse Egídio, que emendou:



"Glorifico a Deus pelos títulos que ganhei na minha carreira, são 16 no total. Agora meu objetivo é ganhar pelo Fluminense e o primeiro alvo é o estadual. Estava na expectativa de estrear na quinta, mas passou para esse domingo. Nas minhas estreias procuro entrar muito concentrado, mentalizando o que preciso fazer", complementou.