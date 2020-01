Com estreantes e Miguel inspirado, Fluminense goleia o Bangu

Rio - As atrações do Fluminense na quente tarde em Moça Bonita eram os cinco estreantes da temporada — Henrique, Egídio, Yago, Digão e Muriel — e o jovem Miguel em seu primeiro jogo como titular. Mas a goleada por 5 a 1 sobre o Bangu foi muito mais do que isso. Nunca Luccas Claro havia marcado duas vezes na carreira, Yago e Fellipe Cardoso balançaram a rede pela primeira vez com a camisa tricolor, assim como Gabriel Capixaba, nova cria de Xerém debutando nos profissionais.

O primeiro lugar no Grupo B da Taça Guanabara e os 100 % de aproveitamento acabaram ficando em segundo plano em meio à tanta felicidade e à boa atuação.



Sensação contra a Portuguesa, Miguel aproveitou muito bem a chance. Além da assistência para Luccas Claro, participou do gol de Felippe Cardoso e ainda deixou Lucas Barcelos na cara duas vezes. Com visão de jogo e dribles ainda mandou uma bola na trave. Saiu aplaudido merecidamente. Mas não foi só ele.



Se não bastasse o time quase todo modificado — além das estreias, Hudson, Gilberto e Nenê foram poupados —, o Fluminense encarou o péssimo gramado de Moça Bonita, apesar de o Bangu receber dinheiro da federação para cuidar dele. Mas o Tricolor compensou com um gol logo no início: Luccas Claro aproveitando escanteio batido por Miguel, aos sete.



O jogo estava tranquilo mas um erro de Digão quase complicou. Ainda sem ritmo, o zagueiro fez pênalti bobo em Octávio. Juliano cobrou e empatou aos 33. Sorte do capitão que o seu companheiro de zaga estava inspirado e Luccas Claro fez o segundo aos 37, aproveitando cruzamento do estreante Egídio.



Outro que fez o primeiro jogo pelo Fluminense, Henrique deixou o cartão de visitas num lindo lançamento no início do segundo tempo para Matheus Alessandro, que chutou em cima do goleiro. Ainda havia mais caras novas para se apresentar à torcida.



Titular, Yago marcou o seu gol após bom passe de Felippe Cardoso. O centroavante, criticado nos dois jogos anteriores, saiu do banco para, além da assistência, desencantar após 15 jogos sem marcar. Ele aproveitou bobeada do zagueiro para fazer belo gol. E ainda houve tempo para outro estreante brilhar. Cria de Xerém, Gabriel Capixaba, em seu primeiro toque, aproveitou cruzamento de Matheus Alessandro para completar a goleada.