Odair Hellmann rasga elogios a atuação de Miguel: 'Ele tem muito talento'

Rio - O Fluminense goleou o Bangu na tarde deste domingo por 5 a 1, em Moça Bonita. Os gols foram marcados por Luccas Claro duas vezes, Yago, Felippe Cardoso e Gabriel Capixaba, o autor do gol do Bangu foi Juliano. Com o resultado o Fluminense mantem os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca: derrotou Cabofriense, Portuguesa e Bangu. Apenas tricolores estão invictos na competição, além do Fluminense, o Madureira também ganhou todas suas partidas na competição.



O grande destaque da grande vitória do Fluminense foi o meia Miguel, com apenas 16 anos, o jogador parece não sentir a pressão de usar a camisa 10 de um dos grandes times do futebol brasileiro. Durante a partida o jogador deu uma assistência para o gol do Luccas Claro, finalizou uma bola na trave, chapéu no adversário, passe de letra. Realmente uma atuação de gala.



Na coletiva, o técnico Odair Hellmann destacou a grande atuação do garoto de Xerém:



"Miguel é um menino de talento. A gente precisa saber trabalhar ele e estamos sabendo. Ele faz parte de um grupo, eu costumo exaltar grupo de jogadores, para que a individualidade faça a diferença. Pode ter certeza que o Miguel ainda vai evoluir em muitos aspectos, como eu disse na entrevista passada, ele não está nem a maturação fechada ainda, tá praticamente fechando, então as valências físicas vão ter um desenvolvimento muito grande. O que mais importa é que ele tem talento, tem futebol e aos poucos...Ele jogou 15, jogou 25 e 30, jogou 45 no outro jogo, jogou quase 90 agora. Se ele tiver que ficar no banco e entra depois, ok. Como outro jogador do grupo, também vai acontecer isso. Se ele tiver que iniciar, vai ser uma decisão que a gente vai tomar próxima do jogo ou no treinamento. O mais importante é que é um jogador jovem, da escola de Xérem, da escola do Fluminense, que ainda tem muito para crescer, para desenvolver".



Odair Hellmann já deixa claro que pretende usar a base do Fluminense nessa temporada. Na partida contra o Bangu foram sete jogadores em campo que foram relevados pelo clube: Igor Julião, Digão, Gabriel Capixaba, Miguel, Matheus Alessandro, Lucas Barcelos e Matheus Pato.



O Fluminense volta a campo pelo campeonato carioca contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, 20h30 da noite, no Maracanã. Vai ser o primeiro clássico do tricolor na temporada e vai marcar o encontro dos líderes do Grupo A e do Grupo B.