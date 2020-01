Ex-Fluminense, Yony González pode ser emprestado pelo Benfica a clube da Série A

Rio - Recém-chegado ao Benfica, o atacante Yony Gonzalez, ex-Fluminense, já pode estar de saída do clube português. E o destino pode ser novamente o Brasil. De acordo com o jornal gaúcho 'O Bairrista', o Internacional estaria de olho na contratação do colombiano por empréstimo até o fim do ano.



O Benfica estaria procurando um clube para ceder o jogador, visto que não teria espaço no elenco principal da equipe. No início da semana, o jornal português 'A Bola' noticiou que o São Paulo também estaria interessado no atleta de 25 anos. Bourdeaux e Dijon, da França, também miram o jogador.



Revelado pelo Envigado-COL, Yony Gonzalez também atuou no Independiente del Valle antes de acertar com o Fluminense. Na última temporada pelo Tricolor, o atacante balançou as redes 17 vezes em 62 partidas.