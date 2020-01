À espera de Fred, Fluminense lança novos planos de sócio-torcedor

Logo no início da coletiva de apresentação das novas modalidades do sócio-torcedor, Nenê brincou com o presidente Mário Bittencourt e disse: "Traz o Fred que vai dobrar o sócio-torcedor". Apesar da brincadeira, realmente há esperança de que o retorno do ídolo da torcida alavanque o projeto, mas, no momento, a diretoria tricolor trabalha em outras frentes para alcançar a meta de dobrar os mais de 23 mil e conseguir mais dinheiro para investir no futebol.

"Quanto mais sócios, mais chance de ter um time mais forte. Esperamos alcançar de 46 mil a 50 mil sócios até o fim do ano. Se ultrapassar, só tenho a agradecer", disse Mário, reforçando que os novos sócios-torcedores também poderão votar na eleição de 2022.

A primeira é a reformulação do programa de sócios-torcedores, com novos planos desde R$ 10 (para os torcedores que estão fora do Rio) até R$ 300 por mês que entrarão em vigor na segunda quinzena de fevereiro. A ideia é popularizar o Fluminense e o Maracanã, levando mais pessoas ao estádio. Tanto que, haverá um plano específico para tricolores que recebam até R$ 1.500, podendo pagar R$ 40 por mês e ver todos os jogos. Neste caso, haverá um lote inicial de 4 mil pessoas, podendo ser aumentado se houver grande procura.

A diretoria tricolor ainda estuda uma modalidade para quem tem gratuidade (idosos e crianças até 12 anos), cobrando um valor pequeno, mas que facilitaria a entrada ao estádio, sem precisar que os torcedores tenham que ir um dia antes buscar os ingressos. Para isso, o clube precisará da aprovação de Polícia Militar e Ministério Público.

O plano atual, que cobra R$ 75 por mês, será reajustado para R$ 84, mas o Fluminense manterá o preço antigo para que já é sócio. Todos os planos, segundo Mário, terão programa de pontos, que só entrará em vigor no Brasileiro, mas já começam a ser computados. Entre as experiências prometidas, sócios poderão ir com o time no ônibus, ver os bastidores do Maracanã, visitar o CT e ganhar camisas, entre outras.

"Não haverá promoção em 2020. Quem tem o costume de ir a dois jogos por mês, vai gastar mais comprando o ingresso do que sendo sócio. Queremos popularizar o Fluminense", explicou Mário, que segue à espera de Fred acertar a rescisão com o Cruzeiro.

"Não tem negociação aberta. Só começaremos a conversar no dia que ele se desvincular do Cruzeiro. Dentro da nossa realidade, faremos de tudo para trazê-lo."