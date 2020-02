Rio - Com gols e boas atuações neste início de temporada pelo Fluminense, o meia Nenê tem sido peça-chave no esquema de Odair Hellmann. Em entrevista ao 'SporTV', o atleta de 38 anos comentou a possibilidade de atuar ao lado de Paulo Henrique Ganso e disse que 'fechou a boca' nas férias visando um bom início de ano.



"Eu sempre tento dar o meu melhor. Eu já disse que acho que a gente (Eu e Ganso) pode jogar junto. O importante é quem estiver bem ajudar o time da melhor maneira. Não fico pensando nisso. No momento estou sendo eu que estou jogando e fico feliz com isso", comentou o meia, que complementou afirmando que não fez trabalho especial nas férias:



"Especial não, mas fechei a boca, sabia que não posso abusar. Já estou numa idade que não posso abusar. Fiz alguns treinos específicos, academia, futevôlei. Começar do início é diferente de chegar no meio da temporada, o treinador que te trouxe ser mandado embora. Fico feliz de estar desde o princípio, bem fisicamente. Espero manter esse nível o ano todo", emendou Nenê.