Caiu o último invicto do Campeonato Carioca. Em pleno Maracanã, o Boavista venceu por 1 a 0 o Fluminense e pôs fim aos 100% de aproveitamento da equipe de Odair Hellmann na temporada. Contra o 'mistão' do Tricolor, Caio Dantas marcou o gol que deixou o Verdão de Saquarema mais perto de uma vaga na semifinal da Taça Guanabara.



Líder do Grupo B, com 12 pontos, Odair decidiu poupar cinco titulares: Nenê, Luccas Claro, Egídio, Henrique e Matheus Alessandro. E as ausências foram sentidas, principalmente na etapa inicial, quando o Fluminense só teve uma boa chance: Felippe Cardoso fez bem o pivô e serviu Yago, que finalizou em cima do goleiro Klever, revelado no Flu.

O Tricolor melhorou na segunda etapa. Logo no início, Matheus Ferraz e Orinho tiveram chances de abrir o placar. Mas foi o Boavista quem saiu na frente, aos 13 minutos, quando Jefferson passou como quis por Orinho e serviu Caio Dantas, que só teve o trabalho de estufar a rede. Odair até tentou reagir ao promover as entradas de Matheus Alessandro, Nenê e do estreante Michel Araújo, mas não adiantou.