Michel Araújo lamenta derrota mas fica feliz por estreia pelo Fluminense

Rio - O resultado não foi dos melhores, mas o Fluminense teve uma boa novidade em campo na derrota por 1 a 0 para o Boavista, neste sábado, no Maracanã. O uruguaio Michel Araújo fez a sua estreia com a camisa tricolor ao entrar no segundo tempo. E o atacante entrou bem no time do técnico Odair Hellmann.



Após a partida, o jogador de 23 anos, contratado neste começo de temporada, se disse feliz pela estreia, mas lamentou o resultado do jogo.



"Primeiro de tudo, muito feliz, muito contente em poder fazer minha primeira partida no Maracanã, com essa camisa que significa tanto. Quanto ao resultado, buscamos a todo momento. Creio que o Fluminense foi protagonista e merecia empatar a partida", disse o uruguaio em fala publicada no site do 'Globo Esporte".



Michel Araújo participou do lance mais perigoso do Fluminense no segundo tempo. Ele recebeu uma bola pela direita, fez boa jogada individual, invadiu a área e tocou para trás. Yago recebeu livre, mas pegou mal e finalizou por cima do gol.



Com a derrota deste sábado, o Fluminense parou nos 12 pontos, mas segue na liderança do Grupo B da Taça Guanabara. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela Copa Sul-Americana, contra o Unión La Calera, do Chile. Na última rodada do primeiro turno do Estadual, o Flu tem o clássico com o Botafogo, no próximo domingo, às 16h, também no Maraca.