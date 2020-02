Reforços do Fluminense podem chegar no clube, nesta segunda-feira

Rio - Fernando Pacheco e Wellington Silva, reforços do Fluminense para a temporada, serão aguardados nesta segunda-feira no CT Carlos Castilho, como informa o site do Uol. No entanto, os jogadores ainda não foram escritos na Sul-Americana e só poderão estrear na competição caso o clube carioca elimine o União La Calera, do Chile.

Wellington, é um velho conhecido tricolor. O atacante foi liberado pelo Internacional e está no Rio de Janeiro desde semana passada. Já o peruano Fernando Pacheco, estava defendendo a seleção olímpica de seus país, mas foi eliminado do Pré-Olímpico, que acontece na Bolívia.

Os nomes da dupla ainda não foram registrados no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF.