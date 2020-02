Unión La Calera treina no CT do Vasco e provoca Fluminense: 'Amanhã fazemos história'

Rio - O Unión La Calera treinou no CT do Vasco nesta segunda-feira e encerrou a preparação para o jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana, quando encara o Fluminense. A atividade foi realizada sem a presença da imprensa e nenhum jogador deu entrevista. A partida acontece nesta terça, às 21h30, no Maracanã.

Nas redes sociais, o clube chileno provocou o Fluminense, postando uma foto de um tricolor lamentando e a legenda: "Quando sabe que amanhã é terça". Na mensagem, também cravou: "Amanhã fazemos história". No entanto, o Unión La Calera cometeu gafe ao usar a foto de Yony Gonzalez, que deixou o clube no começo deste ano, quando se transferiu para o Benfica, de Portugal.

Com um dia a mais de descanso que o Tricolor, o clube chega embalado após duas vitórias consecutivas e a liderança no Campeonato Chileno. A partida de volta contra o Tricolor será no dia 18, no Estádio Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera, no Chile.