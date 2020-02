Fluminense acerta 70% do salário de dezembro e restante deve ser pago o próximo dia 15

Rio - O Fluminense diminuiu a dívida que possui com os jogadores e funcionários. Na última sexta-feira, o club quitou 70% dos salários de CLT referentes ao mês de dezembro, que estava atrasado desde o quinto dia útil de janeiro. A informação foi divulgada inicialmente no site do Globo Esporte e confirmada pela reportagem do LANCE!.



Em coletiva na última quinta-feira, o presidente Mário Bittencourt tinha admitido o atraso salarial e justificou a pendência, mas prometendo acertar integralmente até a primeira quinzena de fevereiro.



"O mês de dezembro tem uma situação que é o terço de férias, ficando pesado para qualquer empregador. Em um clube que se tinha uma defasagem de quatro meses, conseguimos terminar o ano muito bem. A tendência é que até a primeira quinzena de fevereiro vamos conseguir acertar dezembro integralmente e aí ficaremos atrasados uns dias com janeiro".



Atualmente, o Fluminense deve 30% dos salários em CLT de dezembro, além de dois meses de direitos de imagem (novembro e dezembro). O mês de janeiro vence na próxima sexta-feira, quinto dia útil.