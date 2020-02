Fluminense joga mal e só empata em casa pela Copa Sul-Americana

Na estreia da Copa Sul-Americana, principal objetivo tricolor na temporada, uma atuação para ser esquecida. Mais do que o frustrante empate em 1 a 1 com o Unión La Calera, em pleno Maracanã, o Fluminense irritou seu torcedor mais pela falta de criatividade e jogadas. Agora, resta vencer fora de casa ou empatar por dois ou mais gols para seguir à próxima fase da competição.



De bom, apenas as estreias de Marcos Paulo e Evanilson, autor do gol — o outro foi de Castellani —, recuperados de lesões musculares. Os dois são a esperança para melhorar o contestado ataque tricolor neste início de ano.



Pela primeira vez na temporada o técnico Odair Hellmann repetiu uma escalação, a mesma utilizada no Fla-Flu. Assim como na vitória por 1 a 0 no clássico, o meio de campo tricolor teve enorme dificuldade tanto de movimentação quanto de criação, além de muitos erros de passes. O time, com Miguel e Nenê no ataque, não funcionou.



Mesmo sem muitas jogadas trabalhadas e quase nenhuma infiltração, o Fluminense poderia ter marcado: Miguel parou no goleiro Martin Arias, em contra-ataque, assim como Gilberto, em falta cobrada para a área.



Se não bastasse a enorme dificuldade de criação, o Fluminense ainda sofreu com a péssima atuação do árbitro colombiano Carlos Bernal, que deixou o Unión La Caldera fazer 16 faltas no primeiro tempo (contra 10 do Tricolor). Mas a torcida tomou alguns sustos, mais por erros que por pouco não viraram chances dos chilenos.



Após o intervalo, Odair tirou o inoperante Yago e colocou Marcos Paulo, estreando em 2020 após lesão muscular. Mesmo sentindo a falta de ritmo, o Moleque de Xerém deu outra cara — e qualidade — ao ataque, que melhorou.



Ainda assim, o Fluminense seguiu com dificuldades para criar — somente aos 18 uma jogada trabalhada. A torcida pediu por Evanilson, que entrou pouco depois.



Já com os dois atacantes considerados titulares, Miguel perdeu a melhor chance do jogo, chutando em cima do goleiro após passe de calcanhar de Nenê. Mas Evanilson salvou aos 25, após receber passe de Marcos Paulo e tocar na saída do goleiro.



Festa tricolor que durou pouco. Três minutos depois, Castellani pegou sobra na entrada da área e empatou. No desespero, o Fluminense buscou o segundo gol e pressionou mais após a expulsão de Rodriguez, aos 36, mas não foi capaz de levar perigo.