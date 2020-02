Assessoria nega rescisão de Fred com Cruzeiro, mas afirma: 'Negociação segue'

Rio - O Fluminense vive a expectativa acerca da contratação do atacante Fred, ídolo do clube. No entanto, o centroavante precisa rescindir primeiro com o Cruzeiro para o clube carioca abrir negociações. Ao 'O Dia' a assessoria do jogador de 36 anos, afirmou que a rescisão 'não procede' e que a 'negociação segue'.

O Tricolor já demonstrou abertamente o desejo de contar com o atleta para a temporada e o presidente do clube, Mário Bittencourt, elogiou o centroavante em diversas entrevistas coletivas. O staff de Fred e o clube mineiro já negociam a rescisão do vínculo do atleta há algumas semanas.