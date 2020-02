Com centroavante, Tricolor tem melhora

Pela primeira vez na temporada, o Fluminense conseguiu repetir a escalação, e não contou com um centroavante. Mas, assim como aconteceu no clássico diante do Flamengo, contra a Unión La Calera-CHI a equipe só melhorou ofensivamente quando contou com um jogador fixo no ataque: primeiro com Marcos Paulo, depois com Evanilson. Um dilema que o técnico Odair Hellmann ainda busca solução e que também depende de ter os jogadores nas melhores condições físicas.

Com histórico de sucesso, o Fluminense se acostumou nos últimos anos a jogar com um camisa 9, exceção a 2019, justamente quando teve seu pior artilheiro no Campeonato Brasileiro (Yony González fez apenas seis gols). Entretanto, para 2020, as opções no elenco ainda são poucas para Odair. À espera de Fred, que segue negociando a rescisão com o Cruzeiro, o treinador perdeu Evanilson e Marcos Paulo com lesões musculares, e viu Felippe Cardoso e Lucas Barcelos terem atuações pouco convincentes.

A solução com Nenê e Miguel no ataque, apostando na movimentação, não funcionou. Tanto que foi necessário acelerar o retorno de Evanilson e Marcos Paulo, que estrearam após apenas três treinos com bola e que só tinham condições de atuar por um tempo.

"No segundo tempo a gente conseguiu ter mais soluções. Se vai ser com características diferentes ou com uma referência, são soluções diferentes que a gente vai buscar nos treinos", analisou Odair.

Autor do gol, Evanilson saiu do Maracanã direto para o hospital, sentindo dores e tontura após choque com o goleiro da Unión La Calera. Examinado, não teve detectada lesão e foi liberado.