Evanilson torce por retorno de Fred e promete abrir mão da camisa 9 pelo ídolo Tricolor

Rio - Autor do gol do Fluminense na última terça-feira, o atacante Evanilson tem se destacado com a camisa Tricolor. Nesta quinta-feira, o atacante de 20 anos concedeu entrevista coletiva e falou sobre o possível retorno de Fred ao clube carioca. O jovem centroavante afirmou que está torcendo pela volta do ídolo e disse que abre mão da camisa 9.



"Queria que ele viesse. É um grande nome do futebol brasileiro, ídolo do clube. Espero conselho dele se ele vier. Enquanto isso, vou focando no trabalho. Espero seguir essa história dos camisas 9 aqui no Fluminense. Se o Fred voltar a camisa 9 é dele. Eu volto pra minha 17", comentou o atleta.



Evanilson se destacou na reta final do último Campeonato Brasileiro ao marcar duas vezes em três partidas disputadas. Na temporada 2017/18, esteve emprestado ao Samorin, clube parceiro do Tricolor na Eslováquia. Por lá, marcou três gols em seis jogos.