Esperança em um novo Casal 20 do Fluminense

Mesmo com o decepcionante empate em 1 a 1 com a Unión La Calera, do Chile, pela Copa Sul-Americana, o torcedor do Fluminense teve um alento para a sequência do ano. Considerados titulares no início da pré-temporada, Marcos Paulo e Evanilson finalmente estrearam em 2020, e o entrosamento dos tempos de base garantiu um gol e a esperança para a melhora do ataque tricolor, que pode ganhar uma nova versão do Casal 20.

Integrante original da dupla da base que caiu nas graças da torcida em 2019, formada com João Pedro, Marcos Paulo viu o ex-companheiro ir jogar no Watford, da Inglaterra, mas ganhou nova parceria. Com Evanilson, de 20 anos, e o jovem de 19, os tricolores esperam que se repita o sucesso do Casal 20, que fez história no clube na década de 80, com Washington e Assis.

"É uma responsabilidade muito grande, são jogadores que fizeram história. Eu também espero contribuir fazendo gols", disse Evanilson, que recebeu o apoio de Marcos Paulo: "Acho que a responsabilidade é grande, mas é o que a gente sempre sonhou. Jogar leve, um ajudando o outro".

O entrosamento entre as duas promessas vem desde os tempos da base, quando chegaram a dividir quarto no CT em Xerém. Como Evanilson é mais velho e de outra geração, os dois pouco atuaram juntos, com exceção de alguns treinos, inclusive já entre os profissionais. Mesmo assim, criaram amizade e têm se entendido muito bem.

Afinal, no último jogo de 2019, contra o Corinthians, no Itaquerão, Marcos Paulo deu a assistência para Evanilson marcar seu segundo gol na partida. E, contra a Unión La Calera, precisaram de poucos minutos para repetir a tabelinha de sucesso, após ambos desfalcarem o Fluminense com lesões musculares.

"Vem da convivência, a gente morava no mesmo quarto. Como ele é de uma geração na frente, via muito Evanilson jogar e sempre falava que jogaríamos juntos. Vinha projetando essa dupla", revelou Marcos Paulo.

"Fora de campo a gente conversava bastante, moramos juntos, trabalhamos no sub-20 e treinamos muito. Quando subi, ele me acolheu. O entrosamento vai aumentar a cada dia mais", completou Evanilson.