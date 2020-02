Wellington Silva é anunciado pelo Fluminense e pode estrear no clássico

De volta para a sua terceira passagem pelo Fluminense, Wellington Silva teve seu contrato com o Internacional rescindido e foi anunciado nesta quinta-feira. O atacante de 27 anos não tem nenhuma pendência burocrática e, como fez pré-temporada no clube gaúcho, pode reestrear pelo Tricolor neste domingo, contra o Botafogo no Maracanã.

"O sentimento é de um filho que volta para casa. Foi aqui onde pude realizar meu sonho de me profissionalizar. Sempre recebi carinho do torcedor tricolor mesmo quando era adversário. Por todo esse carinho e respeito, quero dar o meu melhor pelo Fluminense. Tenho muita gratidão por tudo que o clube já me proporcionou", disse Wellington Silva ao site oficial do Fluminense.

Além do atacante revelado em Xerém, o Fluminense corre contra o tempo para poder contar com Fernando Pacheco contra o Botafogo. Para isso o peruano precisa ser registrado nesta sexta-feira no BID da CBF, faltando ser entregue o documento de transferência internacional.

O jogador peruano, que estava disputando o pré-olímpico, já está inscrito para disputar a reta final na Taça Guanabara. Seu nome entrou nesta quinta-feira no Boletim Informativo de Registros de Atletas (Bira) da Ferj, no último dia de inscrição para o primeiro turno.