Presidente do Fluminense nega acerto com Fred: 'Não há nenhuma negociação em curso'

Rio - O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, negou que o clube tenha acertado a volta de Fred. Durante a apresentação de Wellington Silva, Fernando Pacheco e João Lopes, na manhã desta sexta-feira, no CT Carlos Castilho, o mandatário afirmou que não negociará enquanto o atleta estiver vinculado ao Cruzeiro.

"O Fluminense não se acertou com o Fred. Ele segue vinculado com o Cruzeiro. Enquanto ele estiver vinculado com outro clube não negociamos. As notícias divulgadas nesta manhã são falsas. Não há nenhuma negociação em curso", disse Mário.