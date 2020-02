Novo reforço do Fluminense diz que ficou emocionado com carinho da torcida

Rio - O Fluminense anunciou diversos reforços para a temporada 2020 e mais dois nomes foram apresentados nesta sexta-feira. Em coletiva no CT Carlos Castilho, Fernando Pacheco e Wellington Silva conversaram com a imprensa. O atacante peruano de 20 anos disse que ficou impressionado com o carinho da torcida e se colocou à disposição de Odair Hellmann.



"Quando saíram as notícias eles começaram a me escrever, deixar mensagens, é lindo ver pessoas que não te conhecem demonstrando carinho. Isso é importante, recebo mensagens e fico emocionado , disse o jogador, que complementou:



"Tenho dois dias de treino, já me sinto de uma maneira espetacular. Me sentir cômodo tão rápido é uma alegria e venho trabalhando da melhor maneira já para jogar no fim de semana ou no próximo. Creio que estou preparado para isso", encerrou o jogador que atuava pelo Sporting Cristal.