Rio - O técnico Odair Hellmann deve promover mudanças no ataque do Fluminense para encarar o Botafogo. A tendência é que Wellington Silva, que retornou ao clube recentemente, ganhe uma chance no ataque ao lado dos jovens Marcos Paulo e Evanilson.

Com isso, o Tricolor deve ir a campo com: Muriel; Gilberto, Digão, Luccas Claro e Egídio; Henrique, Yuri Lima e Nenê (Ganso); Marcos Paulo, Wellington Silva e Evanílson.

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, ás 16 horas, no Maracanã.