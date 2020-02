De olho no Fla, Odair aprova atuação no clássico e diz que o Flu esteve perto da 'Nota 10'

Rio - A torcida do Fluminense não tem do que se queixar, assim como Odair Hellmann. A convincente apresentação na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã, foi tão bem avaliada pelo treinador que ficou perto da 'nota 10', principalmente pela avassaladora atuação no primeiro tempo. Às vésperas da semifinal da semifinal da Taça Guanabara, o Tricolor chega em alta para enfrentar o Flamengo, quarta-feira, às 20h30, no Maracanã.

"Importante vitória. Entramos bem, muito concentrados. As coisas aconteceram já no primeiro tempo. Já conseguimos de cara situações de gol, de chances. Isso vai consolidando a ideia, a maneira de jogar. Estamos em um caminho, de construção. No clássico atingimos um nível muito alto em todos os sentidos: mental, físico... Coletivo muito forte. Por isso fez o placar que fez. E até criou situações para fazer um placar maior. Chegamos muito próximos de uma nota 10", disse Hellmann.

De olho na semifinal, o treinador espera um clássico à altura do Fla-Flu, ambos com força máxima dessa vez. Se o arquirrival chega à decisão com muitas opções, o comandante tricolor ganha peças interessantes para quarta-feira. É o caso de Wellington Silva, que deixou uma ótima na reestreia pelo clube. Ganso, que entrou no segundo tempo, volta à briga por uma posição com Nenê, nome do Clássico Vovô. Com o cardápio variado, Odair Hellmann não antecipa a sua pedida.