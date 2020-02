Retorno mais próximo? Fred já teria dado sugestão de posicionamento a jogador do Fluminense

Rio - O retorno de Fred ao Fluminense parece questão de tempo. De acordo com o portal "NetFlu", o atacante está por dentro do ambiente do Tricolor. Além disso, o ídolo já teria dado sugestão de posicionamento para um dos jogadores do elenco do clube carioca, em tom de brincadeira, já prevendo que irá retornar para a equipe das Laranjeiras.

Após buscar uma rescisão amigável, Fred entrou na Justiça contra o Cruzeiro pedindo a ruptura do contrato e cobrando uma dívida com o clube mineiro. O presidente do Fluminense, Mario Bittencourt, afirmou que só irá negociar com o atacante, quando este estiver sem clube.

Fred tem 36 anos e é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Ele defendeu o Tricolor de 2009 a 2016, marcando 172 gols, sendo campeão de dois Brasileiro, um Carioca e uma Primeira Liga.