Gilberto projeta clássico contra o Flamengo: 'Sabemos que será diferente'

Rio - Na primeira partida entre Fluminense e Flamengo neste ano, o Tricolor venceu o Rubro-Negro por 1 a 0. No entanto, agora com o time de Jorge Jesus completo, a história pode ser diferente. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o lateral Gilberto disse que espera um grande clássico e que a equipe possa repetir a atuação que teve contra o Botafogo no último domingo.



"É o segundo Fla-Flu do ano, graças a Deus conseguimos sair com a primeira vitória. Sabemos que agora é diferente com o time principal. Estamos muito focados, alguns jogadores vão jogar pela primeira vez o Fla-Flu. Outros já têm mais experiência. É sempre um dos clássicos que mais gosto de jogar. Estádio cheio, rivalidade", disse Gilberto que complementou:



"Esperamos fazer um grande jogo como foi diante do Botafogo e contra eles no primeiro turno. A torcida gosta desses clássicos e nós jogadores também. Esperamos fazer uma ótima partida. O ataque foi bem (contra o Botafogo) e a defesa também. Fizemos um bom jogo, de alto nível, e esperamos repetir contra o Flamengo", emendou o lateral-direito do Fluminense.