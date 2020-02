Fluminense é apenas advertido por grito de "time assassino" contra Flamengo

Rio - Julgado nesta terça-feira pelos gritos de "time assassino" proferidos por sua torcida, o Fluminense fugiu de punição e foi apenas advertido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ). Em uma sessão confusa, o clube ouviu o pedido para que fosse multado em R$ 25 mil, mas conseguiu sair sem prejuízo por causa da manifestação de parte de tricolores no Maracanã contra o Flamengo, em referência ao incêndio no CT do Ninho do Urubu que matou 10 jovens da base rubro-negra.

O Fluminense foi denunciado pela Procuradoria do TJD-RJ no artigo 243-G (praticar ato discriminatório) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), e poderia perder os três pontos da partida. No julgamento, os advogados do clube buscaram desqualificar a denúncia para que fosse enquadrado como ofensa (artigo 191), o que de fato aconteceu.

Durante a defesa, os advogado do Fluminense (Rafael Pestana e Lucas Maleval) apresentaram um vídeo da FluTV com homenagem às vítimas no primeiro Fla-Flu após a tragédia, em 2019, e relembraram que a própria torcida rubro-negra teve cantos sobre a morte do atacante do Vasco Denner, em 1994.

Também foi lembrado que, no dia seguinte ao clássico deste ano, o Tricolor divulgou nota oficial pedindo desculpas e reprovou a atitude de parte da torcida, além de ter mostrado solidariedade às famílias das vítimas e ao Flamengo. O Rubro-Negro, aliás, entrou como terceiro interessado no julgamento e defendeu o Fluminense, mas também pediu que houvesse uma "resposta educacional às torcidas".

No mesmo julgamento, o Fluminense foi multado em R$ 2 mil por ter atrasado dois minutos na volta do intervalo e o Flamengo em R$ 1 mil pelo mesmo motivo (1 minuto). Já o auxiliar técnico tricolor Mauricio Dulac foi apenas advertido pela expulsão no clássico.