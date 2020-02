Neymar coloca jogador do Fluminense em lista de melhores atuando fora da Champions

Rio - Procurado pela plataforma Otro para escalar os melhores jogadores fora da disputa da Liga dos Campeões, o atacante Neymar surpreendeu em suas escolhas. Na lista, ele colocou nomes como Lucas Lima, do Palmeiras, e Nenê, do Fluminense. O craque justificou a escolha do camisa 77 tricolor.

Em ótima fase, Nenê comandou a vitória no Clássico Vovô e, de quebra, entrou na disputa pela artilharia do Carioca - Gilvan de Souza "Infelizmente, a gente não jogou junto, mas (entrou na lista) por sua qualidade fora de série, é impressionante", afirmou o craque do Paris Saint-Germain.

Além de Lucas Lima e Nenê, a lista de Neymar conta com nomes como Paul Pogba, do Manchester United, e o sueco Zlatan Ibrahimovic, do Milan.