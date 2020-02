Gilberto lamenta primeiro tempo, mas valoriza esforço do Fluminense em clássico

Rio - Após fazer a melhor campanha na fase de classificação, o Fluminense acabou caindo na semifinal da Taça Guanabara, ao perder por 3 a 2 para o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã. O placar mostra que, de fato, o clássico foi disputado. Mas o Tricolor começou mal, tomou dois gols com menos de 10 minutos de jogo e pouco conseguiu fazer para reagir no primeiro tempo.



Na segunda etapa, o Flu diminuiu para 3 a 2 e teve diversas oportunidades de empatar e conseguir a vaga na final, mas acabou eliminado. Para o lateral-direito Gilberto, o time acabou pagando pelos primeiros 45 minutos.



"A gente acabou pagando pelos primeiro gols que tomamos. Não pode acontecer. Temos que entrar mais atento. O segundo tempo foi o que a gente construiu na pré-temporada e nesse começo de ano, o que a torcida gosta de ver. Pagamos pelo primeiro tempo", disse o jogador, na saída de campo, à "Rádio Globo".



Após a eliminação, o Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, às 19h15, contra o Unión La Calera, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. Na primeira partida, no Maracanã, 1 a 1 no Maracanã.