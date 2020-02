Odair valoriza reação do Fluminense em clássico: 'Merecíamos a classificação'

Rio - O técnico Odair Hellmann lamentou a derrota para o Flamengo, que causou a eliminação do Fluminense da Taça Guanabara. O primeiro tempo ruim, na avaliação do treinador, foi primordial para o Tricolor não obter a classificação. No entanto, o comandante ressaltou o espírito de luta da equipe, que poderia ter saído de campo pelo menos com o empate.





"Tivemos um poder de reação muito grande, contra um rival consolidado e tivemos capacidade e espírito para melhorar. Nos fizemos o 3 a 1, nos fizemos o 3 a 2, nos fizemos o 3 a 3 e o 4 a 3, mas não valeu. Fomos melhor tanto que o Flamengo fez cera, coisa que eu não via tem muito tempo. O importante é visualizar essa situação que não podemos dar esses erros para os adversários. Na minha visão merecíamos o empate e a classificação".



Odair Hellmann atribuiu a melhora da equipe ao papo que teve com os jogadores no intervalo. O treinador afirmou que todas as situações foram treinadas, mas o time não conseguiu colocar em prática na primeira etapa.



"Eu conversei com eles que precisávamos se reorganizar, fazer o primeiro gol, para gerar confiança e entrar no jogo. Tudo que pensamos e visualizamos nos treinamentos, conseguimos colocar em prática a partir do segundo tempo".



Ao fim da partida, a torcida tricolor aplaudiu a equipe, reconhecendo o esforço e a entrega em campo. Essa situação foi valorizada por Odair Hellmann, que fez questão de ressaltar que não está conformado com a derrota.



"A derrota está me doendo e doendo em todo mundo, mas a torcida valorizou, tanto que nos aplaudiu. Criamos muito contra o Flamengo e isso indica que estamos no caminho certo".



OUTRAS RESPOSTAS DE ODAIR HELLMANN



Análise do jogo



- Primeiro tempo não fomos bem, cometemos erros em uma bola parada e o segundo em uma saída de bola nossa. Tomar dois gols desestabiliza. São situações que acontecem, imagina para uma equipe que está começando agora. A gente não conseguiu fazer a construção lá de trás. As dificuldades aconteceram pelos gols que aconteceram cedo. No segundo tempo, o Evanilson perde uma oportunidade, antes de tomarmos o terceiro.



Faltou vontade?

- Não posso falar de vontade dos jogadores, que demonstraram no 1o e no 2o. Parece que não tiveram porque o adversário estava melhor. No momento em que estávamos encaixados, não levamos gols. Um foi de bola parada, outro foi de erro na saída e o 3o de contra-ataque.



Discussão com Jorge Jesus



- Não discutimos. O Gabriel veio pedir calma para mim por conta do VAR e eu disse que era fácil para ele porque estava ganhando o jogo. Aí o Jesus veio e falávamos normalmente.



Dois volantes de contenção



- Os dois não são primeiros volantes e eu repeti a escalação que foi muito bem contra o Botafogo. Queria priorizar o conjunto. Ainda estamos em busca de uma característica, não só com os volantes. Temos muito a melhorar, mas estamos no caminho certo.



Mexidas no intervalo

- Precisávamos quebrar as linhas, com o Caio e Fernando Pacheco. Entrou o Ganso para ter o passe de infiltração. A ideia foi essa, dar velocidade e o passe