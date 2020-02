Apesar da derrota por 3 a 2 e da eliminação na Taça Guanabara, o Fluminense teve uma grata surpresa com Fernando Pacheco no clássico com o Flamengo. Aposta da diretoria no futebol sul-americano, o peruano de 20 anos apresentou suas credenciais e mudou a cara do time, mostrando que poderá ser muito útil ao técnico Odair Hellmann ao longo da temporada.

Com menos de uma semana treinando com os novos companheiros e ainda se adaptando ao futebol brasileiro, Pacheco foi um dos destaques do Fluminense nos 35 minutos em que esteve em campo na última quarta-feira:sofreu a falta que originou o primeiro gol,deu assistência para o de Evanilson, criou jogadas em velocidade e até chegou a fazer um gol, anulado por impedimento, assim como o pênalti sofrido.

O posicionamento nos lances ofensivos, aliás, foi um dos pontos negativos. O atacante peruano sofreu com a linha de impedimento do Flamengo. Algo que pode ser corrigido no treinos.

"Estava concentrado desde o início, nos treinamentos, com muita gana de começar jogando, o que não aconteceu. Mas tive o segundo tempo inteiro para jogar, o técnico deu confiança e me deixou tranquilo. Era um resultado incômodo para nós, mas fiquei tranquilo com a pressão", disse o peruano.

Pacheco já havia deixado boa impressão aos torcedores durante o pré-olímpico, mas agora eles puderam vê-lo em ação com os novos companheiros. Se contra o Botafogo entrou nos acréscimos e contra o Flamengo ficou mais tempo, a tendência é que ganhe espaço na equipe titular aos poucos. Afinal, não está inscrito na Copa Sul-Americana, assim como Wellington Silva, e só voltará a campo no dia 26 contra o Moto Club pela Copa do Brasil.