Luccas Claro comenta rotatividade na formação titular de Odair: 'Estilo de jogo não muda'

Rio - Com boas atuações neste início de temporada, o zagueiro Luccas Claro é um dos principais jogadores no Fluminense de Odair Hellmann. Na última sexta-feira, o defensor concedeu entrevista coletiva e abordou alguns pontos como a rotatividade na formação inicial e momento político do Chile, onde o clube irá atuar contra o La Calera.



"Acho que se pudesse nos colocar em algum risco o Fluminense iria tomar as medidas cabíveis para não nos colocar em perigo. Normalmente, esses protestos são em cidades maiores, onde tem concentração maior de pessoas. Parece que o La Calera não tem fama de jogar com estádio cheio. Mas isso está com diretoria. Se estamos viajando, é porque temos segurança para fazer o nosso trabalho", disse o atleta, que emendou:



"Várias peças mudaram, mas o estilo de jogo do Odair é sempre o mesmo. É estar preparado. Já sabemos o que o Odair quer, o que ele gosta. Não tem muito segredo. Quando o Odair precisar, tem de estar preparado", encerrou o zagueiro do Fluminense.