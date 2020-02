Fluminense terá que enfrentar logística de viagem antes de duelo com Unión La Calera

Rio - Além de fazer um embate com o Unión La Calera, o Fluminense terá que enfrentar mais um adversário para desembarcar no Chile: a logística da viagem. Depois da atividade, que será realizada no CT Carlos Castilho, neste domingo, a delegação tricolor embarca, para o país, onde enfrenta o time chileno pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana.Para chegar até o local da partida, o Fluminense vai ter que percorrer um trecho do caminho de ônibus, já que a cidade não tem aeroporto. O mais próximo fica em Concón, Valparaíso, na proximidade de Viña Del Mar, cerca de 41 km de distância de La Calera. O Flu deve aterrissar em Santiago antes de seguir para o seu destino final. Uma logística complicada.Para alegria dos jogadores e comissão técnica, o local não tem altitude e fica no mesmo nível no mar. Menos uma preocupação. Entretanto, o Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, inaugurado no ano passado, possui grama sintética, mas não tem grande capacidade, suportando apenas 9,2 mil pessoas.

Acostumado com o gramado natural, o Fluminense deve ter dificuldades em se adaptar ao palco do jogo e enfrentará o time da casa que, obviamente, já está habituado com a grama mais dura e a velocidade da bola.