Michel Araújo volta a ser opção para Odair Hellmann no duelo contra o Uníón La Calera

Rio - O elenco do Fluminense está fechado para o confronto contra o Unión La Calera, na terça-feira, às 19h15, pela partida de volta da primeira fase da Sul-Americana. Neste domingo, o técnico Odair Hellmann realizou as atividades e a delegação tricolor embarca para o Chile, às 15h, e tem previsão de chegada por volta das 19h (horário de Brasília). O clube desembarcará na capital do país, Santiago, e no dia do duelo irá de ônibus para La Calera.Uma das novidades é o retorno do uruguaio Michel Araújo, que ficou de fora do clássico Fla-Flu, da última quarta-feira, no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara. Para a competição são 30 jogadores inscritos, mas apenas 12 atletas podem ficar no banco de reservas. Deste modo, 23 atletas podem ser relacionados.

Além da redução dos atletas, o comandante não conta com a presença de dois jogadores: Wellington Silva e Fernando Pacheco, que não foram inscritos a tempo para a primeira fase. Caso o Fluminense conquiste a classificação para a segunda fase, os atacantes podem reforçar os cariocas.Com a entrada de Michel Araújo, o treinador Odair pode alterar seu esquema de jogo. Para isso, Nenê vira peça-chave já que pode atuar adiantado, como no meio. Caso jogue mais a frente, pode pintar vaga para Ganso, Hudson e Yago Felipe. Se jogar mais pelo meio, a luta pela vaga fica com Michel Araújo e Caio Paulista. Neste treino deste domingo, o comandante já deve ter confirmado o time que atuará diante dos chilenos.Além do reforço no setor ofensivo, a zaga também recebe um grande reforço. O zagueiro Nino, que retornou após a disputa do Pré-Olímpico com a seleção, se junta à delegação tricolor para viagem.