Caio Paulista surge como favorito para substituir Wellington Silva no Fluminense

Com oportunidade de se destacar, Caio Paulista terá a missão de substituir Wellington Silva. O novo contratado do Fluminense surge como favorito para entrar na posição do titular, que não foi inscrito a tempo para a primeira fase da Copa Sul-Americana. O técnico Odair Hellmann busca manter as mesmas características do time contra o Unión La Calera, às 19h15, no Chile, pelo jogo de volta da competição.Nas últimas atividades, o técnico Odair Hellmann conversou por bastante tempo com o atleta. Caio Paulista começaria o ano como titular da equipe das Laranjeiras, contudo, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e só pôde estrear contra o Botafogo.Todo esse favoritismo tem uma explicação. O novo contratado do Tricolor tem números similares a de Wellington Silva. Nesta temporada, o titular tem três jogos somados, com um gol marcado, além de participar de 192 minutos dentro de campo. Do outro lado, o possível titular diante dos chilenos soma dois jogos e até chegou a marcar um gol, porém estava em posição irregular. Até o momento, ele só atuou 32 minutos nos gramados.Além dos números, Caio Paulista adota um estilo de jogo bem parecido com o de Wellington Silva. Ambos utilizam as jogadas individuais como armas para conseguirem balançar a rede. Apesar de levarem vantagem neste fator, pecam muitas vezes nas finalizações.Caio Paulista não é unânime, porque o uruguaio Michel Araújo está entre os relacionados. Deste modo, Odair pode alterar seu esquema de jogo. Para isso, Nenê vira peça-chave já que pode atuar adiantado, como no meio. Caso jogue mais a frente, pode pintar vaga para Ganso, Hudson e Yago Felipe. Se jogar mais pelo meio, a luta pela vaga fica com Michel Araújo e Caio Paulista.Para frisar, Michel Araújo já apresentou qualidade ao carregar as bolas e no mano a mano, porém Odair busca chutes a gol para conquistar a classificação. Caio tem grande número de finalizações, o que pode render chances claras de gols para Evanílson ou Marcos Paulo, que formarão o ataque tricolor.Caio Paulista foi um dos poucos destaques individuais do Avaí, lanterna da competição e rebaixada para a segunda divisão do Brasileiro. Canhoto, mas atuando pela direita, o atacante foi um dos maiores dribladores da competição, com 28 fintas certas, sendo o 13º no ranking do Footstats.O ponto negativo do atacante foi a escassez de gols: nenhum em 35 jogos disputados - 26 no Brasileiro. E não foi por falta de tentativa. Caio foi o jogador do Avaí que mais finalizou no Campeonato Brasileiro, com 44 tentativas, mas apenas nove bolas foram no alvo.