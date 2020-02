Com proposta em mãos, Fred aguarda rescisão com o Cruzeiro para fechar com o Fluminense

Rio - O Fluminense colocou no papel o interesse em repatriar Fred e enviou uma proposta ao atacante por um contrato de dois anos. Com isso, o retorno do ídolo está cada vez mais próximo de se concretizar. No entanto, o Tricolor ainda aguarda a resposta do jogador, que segue vinculado ao Cruzeiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo site do Globo Esporte.



A reportagem apurou que o salário proposto pelo Fluminense teria algumas variáveis, podendo aumentar dependendo da performance e de metas de desempenho a serem batidas. A parte fixa no entanto estaria dentro da realidade financeira do clube. A expectativa é de que Fred aceite a proposta, o que deve acontecer após a desvinculação com o Cruzeiro.



Nesta quarta-feira, o jogador tem uma audiência com o clube, na 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, podendo ser o capítulo final da rescisão de contrato, que possui duração até o fim do ano. Fred entrou na Justiça após não ter entrado em acordo com o Cruzeiro, que tem uma dívida com o atacante superior a R$ 30 milhões. Em litígio com a Raposa, o jogador tem mantido a forma por conta própria, com um preparador físico.



Com 36 anos, Fred é um dos grandes ídolos da história do Fluminense, marcando o seu nome entre os anos de 2009 e 2016. Ao todo disputou 288 jogos e fez 172 gols, se tornando o terceiro maior artilheiro do Tricolor. Conquistou os Brasileiros de 2010 e 2012, o Carioca de 2012, a Primeira Liga de 2016, além de ter sido figura principal do "Time de Guerreiros", que se livrou de um rebaixamento dado como certo em 2009.