Confira como assistir o jogo decisivo de hoje do Fluminense pela Sul-Americana

Chile - A caminhada do Fluminense em busca do título inédito da Copa Sul-Americana tem mais um capítulo nesta terça-feira, quando o Tricolor vai até o Chile enfrentar o Unión La Calera, às 19h30, fora de casa. A partida tem transmissão exclusiva da plataforma de streaming DAZN.

Precisando de gols para se classificar, o Tricolor irá com uma formação ofensiva para cima do clube chileno. Odair deve escalar o Fluminense com três atacantes: Caio Paulista, Evanílson e Marcos Paulo.

Para se recuperar da estreia ruim com o empate por 1 a 1, o clube das Laranjeiras precisa vencer o jogo ou empatar marcando dois ou mais gols. Em caso de novo 1 a 1, a decisão irá para os pênaltis.