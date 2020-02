Fred consegue liminar para se desligar do Cruzeiro e fica livre para negociar com o Fluminense

Minas Gerais - O retorno de Fred ao Fluminense está cada vez mais próximo de ser concretizado. De acordo com a Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, a Justiça do Trabalho mineira deferiu liminar pedida pelo atacante para se desligar do Cruzeiro. Com isso, o maior artilheiro da era dos pontos corridos fica livre para negociar com qualquer clube.

Fred cobra cerca de R$ 25 milhões do Cruzeiro por conta de atrasos salariais, luvas, imagem e FGTS. Além desse grande valor, caso aconteça rescisão indireta, o clube seria condenado a pagar uma multa de R$ 50 milhões estabelecida em seu contrato.



Fred defendeu o Fluminense de 2009 a 2016, marcando 172 gols em 288 jogos. O atacante fez parte do elenco que se livrou do rebaixamento, em 2009, quando o clube chegou a atingir 99% de chances de cair para Série B, e foi campeão brasileiro no ano seguinte. Ao todo, o artilheiro conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012) , um Estadual (2012) e a Primeira Liga (2016).