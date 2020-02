'Anuncia o Fred': Torcida do Fluminense faz campanha nas redes sociais

A reportagem do Lance apurou que o salário proposto pelo Fluminense teria algumas variáveis, podendo aumentar dependendo da performance e de metas de desempenho a serem batidas. A parte fixa, no entanto, estaria dentro da realidade financeira do clube. A expectativa é de que Fred aceite a proposta.



A noticia provocou uma 'histeria coletiva' por parte da torcida do Fluminense no Twitter, já que o retorno do ídolo é dado como certa. As hastags 'Anuncia o Fred', 'Aerofred' e 'O Fred vai te pegar' estavam entre as mais citadas na rede social no inicio da tarde desta terça-feira. Fred foi a principal referência de ataque do Tricolor entre 2009 e 2015 e ganhou, entre títulos pessoais e coletivos, dois campeonatos brasileiros (2010 e 2012).



