Fluminense terá tempo livre para treinar e arrumar a casa

Pressionado após duas eliminações seguidas, na Taça Guanabara e na Copa Sul-Americana, o Fluminense tem um jogo decisivo quarta-feira, contra o Moto Club pela Copa do Brasil. A classificação para a segunda fase é obrigação e, para isso, o técnico Odair Hellmann terá pela primeira vez desde o início da temporada uma semana de treinos para trabalhar a equipe. Será a chance para arrumar os problemas que tem atrapalhado no desempenho e buscar soluções.

Desde a estreia, dia 19 de janeiro contra a Cabofriense, o Fluminense disputou nove jogos em apenas um mês. Com pouquíssimos treinos, o treinador tricolor passou a contar com mais opções à medida que reforços foram sendo regularizados e se recuperando de lesão. Encontrou uma formação titular, mas vem sofrendo para ajustá-la com a falta de tempo para trabalhar melhor o que deseja. E não esão descartadas mudanças para o duelo contra o Moto Club.

Na zaga, Nino deve enfim estrear após disputar o pré-olímpico com a seleção brasileira. Odair terá os próximos treinos para definir entre Luccas Claro ou Digão. E no ataque, poderá testar melhor Fernando Pacheco para se decidir entre o peruano e Wellington Silva.

Mas o tempo de trabalho será ainda mais importante para resolver o problema crônico da criação do meio de campo. A formação com Yuri, Henrique e Nenê foi muito elogiada na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, mas não funcionou contra Flamengo e Unión La Calera. Hudson e Dodi podem ser testados no lugar de Henrique.

"Precisamos melhorar ao enfrentarmos adversários que baixam a linha de marcação. Precisamos ter o domínio, ter a posse, mas precisamos ser mais contundentes, mais definidores, incomodar mais o goleiro adversário. Com volume de passe e posse, precisamos criar mais para incomodar mais", analisou Odair.