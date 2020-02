Nino garante alto aprendizado na Seleção Olímpica e exalta postura de Odair no Fluminense

BATE-BOLA COM NINO:



Rio - Após boa passagem pela Seleção Olímpica, o zagueiro Nino volta a ser mais uma opção no setor defensivo para Odair Hellmann. Nesta segunda-feira, em coletiva no CT Carlos Castilho, o jogador do Fluminense comentou sobre o seu retorno para o clube, revelou aprendizado no tempo que esteve no Pré-Olímpico no início da temporada e espera que possa adotar todo o seu aprendizado dentro de campo durante o restante das competições."Realmente aprendi muito na Seleção e estou muito feliz por tudo que vivi lá. Passei 40 dias treinando com profissionais de alta performance, jogadores de alta qualidade e aprendi bastante, que foi levar para toda a minha vida. Todo esse aprendizado vou colocar em prática no Fluminense. Uma coisa interessante foi que os jogadores se comunicavam muito durante os jogos. E isto faz toda a diferença, quando o companheiro procura te ajudar. No Fluminense, pelo grupo que a gente tem, todo mundo vai correr junto pelo mesmo objetivo", disse o jogador.Nino retornou ao Fluminense na última sexta-feira e já teve o seu primeiro contato com o técnico Odair Hellmann. O atleta exaltou a postura do comandante à beira do gramado e ressaltou que sempre procura expressar ao máximo as suas ideias. O zagueiro deve ser titular na estreia da Copa do Brasil."Odair é muito inteligente e se esforça muito para deixar bem claro o que ele pensa sobre o jogo. Ele dá ênfase à parte defensiva e tem boas ideias de construção e iniciação de jogo. Ele tem me acrescentado muito e espero aprender ao longo do ano. Assim como todos os atletas, estou à disposição assim que ele desejar."O defensor também comentou sobre a disputa na posição, o foco na primeira fase da Copa do Brasil diante do Moto Club, na quarta-feira, às 21h30, no Maranhão, e sobre uma possível vinda do atacante Fred, que conseguiu uma liminar para rescindir com o Cruzeiro. Confira o bate-bola com o Nino:

O professor Odair tem passado as ideias dele de jogo. Gostei muito de conhecê-lo, era um cara que eu já admirava no trabalho no Internacional. Em relação ao grupo, eu vejo que estamos mais fortes que o ano passado. Acho que em todas as posições tem uma briga muito saudável. Estou animado por minha volta e está à disposição para jogar. Além disso, estou ansioso para retornar aos gramados.Não me arrependo. Me apresentei, no dia 3, na Seleção Olímpica enquanto todo mundo estava de férias. Não foi um pedido meu, foi uma escolha do clube, porque eu vinha de 40 dias de treinamentos intensos, competição e desgaste. Juntos, decidimos isso, até para evitar um risco de lesão. A gente não perdeu a classificação, porque estava fora até porque fizemos um bom jogo no Chile. Estou triste, mas temos que entender que a vida vai seguir daqui para frente e temos a oportunidade de fazer algo diferente nesta semana.Fred é um jogador espetacular, com uma carreira que não precisa nem falar. Uma história muito linda no Fluminense, tem todo respeito para todos os jogadores. E jogadores assim a gente quer em nosso time no dia a dia. Tenho certeza se ele vier, irá agregar muito ao nosso elenco. individualmente, vou ficar muito feliz em dividir vestiário e aprender pela experiência do jogador.