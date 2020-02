Nino confia em volta por cima do Tricolor após eliminação na Sul-Americana

Rio - Após a disputa do Pré-Olímpico da Colômbia, quando a Seleção garantiu vaga para os Jogos de Tóquio, o zagueiro Nino vive a expectativa de fazer sua primeira partida em 2020 pelo Fluminense, nesta quarta-feira, às 21h30, diante do Moto Club, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Maranhão. Com o status de titular absoluto do Tricolor no ano passado, ele só se juntou ao elenco comandado por Odair Hellmann há dez dias.

Reserva no empate em 0 a 0 com o Unión La Calera, no Chile, que resultou na eliminação do Fluminense na Sul-Americana, Nino mostra confiança em ver o Tricolor dando a volta por cima após o mau início de temporada. "Já era de muita importância a Copa do Brasil pelo grande campeonato que é. A eliminação precoce na Sul-Americana deixa todo mundo triste e um pouco decepcionado, mas nosso papel é virar a chave. Sabemos que tem muita coisa para acontecer durante o ano e temos condições de transformar um início de ano ruim em um ano espetacular. Vamos com foco total na Copa do Brasil. Já é uma final para a gente e está todo mundo concentrado para fazer um grande resultado lá", afirmou o zagueiro.