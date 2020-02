Técnico do Moto Club vê favoritismo do Fluminense no duelo pela Copa do Brasil: 'Muita qualidade'

Rio - O Fluminense entra em campo neste quarta-feira, para enfrentar o Moto Club, pela Copa do Brasil, fora de casa. Após a eliminação diante do Unión La Calera, pela Copa Sul-Americana, a equipe busca a classificação no torneio nacional para ganhar confiança. Dejair Ferreira, técnico do clube maranhense, reconheceu a superioridade do time carioca.



"No meu ponto de vista, o Fluminense não tem ponto fraco. A gente vai jogar com time de Série A, com uma camisa pesada, qualidade. Tem o Nenê que atravessa um bom momento, Evanilson que é muito rápido. Hoje, o Fluminense não tem ponto fraco, Vamos ter que fazer uma jogo, talvez, de excelência para conquistar classificação para próxima fase", comentou em entrevista ao Lance!.



Eliminado pelo Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, a equipe estreia na Taça Rio no próximo domingo, contra o Madureira. Na Sul-Americana, a equipe de Odair Hellmann empatou o primeiro jogo contra o La Calera, em casa, e também ficou no empate na partida de volta. Pelo critério do gol fora de casa, o Tricolor deu adeus precocemente à competição.