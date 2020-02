Odair Hellmann vê partida na Copa do Brasil como oportunidade de retomada após eliminação

Rio - Depois da eliminação na Copa Sul-Americana diante do Unión La Calera, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira. A equipe de Odair Hellmann encara o Moto Club, do Maranhão, pela Copa do Brasil, fora de casa. Em entrevista coletiva antes da partida, o comandante tricolor afirmou que a classificação pode ser uma retomada para o time.



"Uma oportunidade grande para a gente retomar nosso caminho. Vamos até lá (Maranhão) muito concentrados para conseguir nosso objetivo, que é classificar. Com muito respeito ao adversário, vamos lutar para voltar com a vaga para o Rio de Janeiro", disse Odair. O técnico do Moto Club, Dejair Ferreira elogiou o clube carioca.



"É difícil. Se tem um favorito é o o Fluminense, pelo nome, pela tradição. Mas a gente está acreditando para fazer um bom jogo. E tudo é possível. Temos que acreditar, ter coragem. Só assim que teremos a possibilidade de eliminar o Fluminense. Nosso ponto forte é o conjunto e a entrega dentro de campo", falou ao Lance!