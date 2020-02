Com Nenê inspirado, Fluminense bate Moto Club e se classifica na Copa do Brasil

Maranhão - Pressionado após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Fluminense tomou um susto enorme ao sair perdendo por 2 a 0 logo no início do jogo, mas graças a três jogadas de bola parada, compensando a falta de criação do time, conseguiu a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Com dois gols de Nenê, um de Nino e outro de Marcos Paulo, o Tricolor virou em cima do Moto Club e fez 4 a 2 no Castelão, no Maranhão. Agora, vai enfrentar o Botafogo-PB, na próxima quarta-feira no Maracanã.

A pressão que já era grande aumentou em apenas 40 segundos de jogo. O Moto Club abriu o placar com Walace, que se antecipou a Nino após escanteio. O zagueiro tricolor, estreando em 2020 após defender a seleção olímpica, também foi facilmente superado por Silvio, que ganhou na corrida e tocou para Jeorge Belmonte aumentar o drama tricolor, aos 11.



Pego de surpresa, o Fluminense ainda tentava se encontrar quando Nenê foi derrubado na área pelo goleiro Saulo e diminuiu aos 16, de pênalti. Um gol para recolocar a equipe no jogo e fazer o Moto Club recuar. O Tricolor então tomou conta das ações, mas novamente o meio de campo lento e sem criatividade dificultou. Ganso entrou no lugar de Yuri para tentar uma solução ainda na primeira etapa. Mas chances claras foram raras.

Após o intervalo, o Fluminense voltou com Marcos Paulo no lugar de Fernando Pacheco, mal em sua estreia como titular. Mas a falta de criação no ataque continuou. Menos mal que as jogadas de bola parada resolveram. Primeiro Nenê cobrou bela falta aos 3 para empatar. E, aos 27, o meia cruzou para Nino, de cabeça virar e dar tranquilidade, já que o empate já garantia a classificação. Ainda houve tempo para Marcos Paulo fazer fila e ampliar, aos 39.