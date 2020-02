Fase artilheira é a melhor de Nenê no início de uma temporada

Considerado peça importante no esquema de Odair Hellmann, Nenê tem correspondido à confiança do treinador com gols, como os dois na vitória por 4 a 2 sobre o Moto Club, que garantiu a classificação na Copa do Brasil. Artilheiro do Fluminense neste início de 2020, o meia de 38 anos balançou a rede sete vezes em nove partidas, num desempenho que nunca teve ao longo de sua longa carreira.

Em seus melhores inícios de temporada como goleador, Nenê marcou cinco vezes nos nove primeiros jogos que disputou. Isso aconteceu em seis ocasiões, as duas últimas em 2016 e 2017, pelo Vasco. Em 2009/2010, pelo Mônaco, o meia também fez cinco, mas depois marcou mais quatro gols em dois jogos, chegando a nove, marca que pode igualar.

Decisivo no Fluminense, Nenê garantiu as vitórias sobre Flamengo e Cabofriense (1 a 0), e abriu o caminho contra Portuguesa (2 a 0), Botafogo (3 a 0) e Moto Club (4 a 2).

"Alegria muito grande ter um início assim. Dá confiança grande e motivação. Trabalho, treino, determinação, vontade de vencer e continuar quebrando barreiras. É um pouco de tudo", disse Nenê, sem querer estipular uma meta de gols para 2020.

"Não tenho meta. Se eu puder ajudar vou estar feliz. Minha função é dar assistência. Mas se continuar assim vai ser melhor para mim e para o Fluminense".

Com a boa fase, Nenê se firmou como titular e dificilmente perderá a vaga no time, já que continua com moral com Odair. "Ele é atleta. O biotipo ajuda, e também seu comportamento. Facilita para que ele tenha longevidade, com qualidade, movimentação e intensidade", analisou o treinador.